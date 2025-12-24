FREEMAIL
Ovan

Dnevni horoskop, Ovan, 24. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 24. 12. 2025.
Ljubav Govorite kako možete opstati sami, ali svjesni ste da ne želite imati takav život. Budite dobri prema sebi, i sve će se preokrenuti na bolje.    

Posao Pokušavate spojiti duhovno i materijalno, ali nemate uspjeha. Uz uporne napore i strpljivo vježbanje, prijeći ćete u novu dimenziju svijesti.    

Zdravlje Najgore je iza vas, ali ostaje pitanje koliko ste se promijenili. Utjecaj Saturna budi neke vaše stare strahove. Suočite se s duhovima prošlosti.   

Horoskop
