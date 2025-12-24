Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 24. 12. 2025.
Ljubav Govorite kako možete opstati sami, ali svjesni ste da ne želite imati takav život. Budite dobri prema sebi, i sve će se preokrenuti na bolje.
Posao Pokušavate spojiti duhovno i materijalno, ali nemate uspjeha. Uz uporne napore i strpljivo vježbanje, prijeći ćete u novu dimenziju svijesti.
Zdravlje Najgore je iza vas, ali ostaje pitanje koliko ste se promijenili. Utjecaj Saturna budi neke vaše stare strahove. Suočite se s duhovima prošlosti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SMRTNA KAZNA? /
Poznati novi zastrašujući detalji ubojstva Roba i Michele Reiner čiji se sin nalazi iza rešetaka
ŠTO SE TO DOGAĐA? /
Na kuću u Sesvetama bačena eksplozivna naprava dok je cijela obitelj bila unutra
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 24. 12. 2025.