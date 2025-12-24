Dnevni horoskop, Blizanci, 24. 12. 2025.

Ljubav Vaši osvajački pohodi su završeni. Zbrajate pobjede i oduzimate poraze. Utjecaji Merkura, Venere i Marsa daju poticaj vašoj nepromišljenosti.

Posao Gubite jasan uvid u vašu poslovnu i financijsku stvarnost. Krajnje je vrijeme da se uozbiljite i preuzmete odgovornost za vlastitu egzistenciju.

Zdravlje Energetski ne stojite najbolje. Ako ne riješite vaše zdravstvene probleme u sadašnjosti, iznova će vam se vratiti u bliskoj budućnosti.

