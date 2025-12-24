Dnevni horoskop, Lav, 24. 12. 2025.

Ljubav Nova ljubav dogodi se kada je ne očekujemo. I kod vas je takav slučaj? Poput groma iz vedra neba pojaviti će se netko tko će vas oboriti s nogu.

Posao Osuđeni ste na poslovnu suradnju s drugima, jer određene stvari definitivno ne možete obavljati samostalno. Vježbajte prilagođavanje.

Zdravlje Niste u formi, ali imate rezerve unutarnje snage, i to vas spašava. Iznenadna (sretna) ljubavna događanja popraviti će vam raspoloženje.

