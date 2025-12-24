FREEMAIL
Dnevni horoskop, Vaga, 24. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 24. 12. 2025.
Ljubav Ne možete pobjeći od vlastite zaljubljivosti. Vaši strastveni senzori izvan su kontrole. Izmaštali ste ono što se u stvarnosti (još) nije odigralo.   

Posao Najprije vam sve dobro krene, i onda sve iznenada stane. Uspješni ste samo povremeno, jer vam nedostaje kontinuitet. Kolo sreće brzo se okreće.  

Zdravlje Uspjeli ste uvjeriti sami sebe da je s vašim zdravljem sve u najboljem redu. Moć sugestije je neupitna, ali tijelo ima svoje zakonitosti.       

