Dnevni horoskop, Vaga, 24. 12. 2025.
Ljubav Ne možete pobjeći od vlastite zaljubljivosti. Vaši strastveni senzori izvan su kontrole. Izmaštali ste ono što se u stvarnosti (još) nije odigralo.
Posao Najprije vam sve dobro krene, i onda sve iznenada stane. Uspješni ste samo povremeno, jer vam nedostaje kontinuitet. Kolo sreće brzo se okreće.
Zdravlje Uspjeli ste uvjeriti sami sebe da je s vašim zdravljem sve u najboljem redu. Moć sugestije je neupitna, ali tijelo ima svoje zakonitosti.
