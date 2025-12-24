Dnevni horoskop, Djevica, 24. 12. 2025.

Ljubav Upravo ulazite u novo emocionalno doba, a to možete primijetiti po dobrom raspoloženju i sjaju u očima. Ljubav? Krenite ravno naprijed!

Posao Materijalno i financijski dobro stojite. Ako niste sigurni da je to istina, pogledajte malo bolje oko sebe, i vidjeti ćete kako drugi ljudi teško žive.

Zdravlje Vaši bujni snovi dolaze do punog izražaja, i bilo bi dobro za vas da se povremeno prizemljite. Potražite novi sklad i ravnotežu u sebi samima.

