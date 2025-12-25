FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 25. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 25. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Nešto se sjajno i blistavo događa u vašem ljubavnom životu. Uz potporu Venere i Marsa, stalno se odigravaju zanimljive ljubavne stvari.  

Posao Poput mađioničara pronalazite put do novca. Bik je plodan  stvaralački znak. Kada pokrenete novu proizvodnju, ne zaustavljate se lako.   

Zdravlje Planetarni utjecaji djeluju revitalizirajuće na vaš organizam u cjelini. Velika kriza je iza vas. Više ne postoje razlozi za vašu izolaciju od svijeta.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 25. 12. 2025.