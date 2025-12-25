Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 25. 12. 2025.
Ljubav Nešto se sjajno i blistavo događa u vašem ljubavnom životu. Uz potporu Venere i Marsa, stalno se odigravaju zanimljive ljubavne stvari.
Posao Poput mađioničara pronalazite put do novca. Bik je plodan stvaralački znak. Kada pokrenete novu proizvodnju, ne zaustavljate se lako.
Zdravlje Planetarni utjecaji djeluju revitalizirajuće na vaš organizam u cjelini. Velika kriza je iza vas. Više ne postoje razlozi za vašu izolaciju od svijeta.
