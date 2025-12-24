Dnevni horoskop, Vodenjak, 24. 12. 2025.

Ljubav Zapetljali ste se u čudnu ljubavnu priču. Volite egzotiku, i zato vam se i događaju tajanstvene ljubavne situacije. Sudbina će vam sve pojasniti.

Posao Od ničega želite stvoriti nešto, i ako uspijete, prozvati će vas genijalcem. Vaša izumiteljska inteligencija vidljiva je i u konkretnim djelima.

Zdravlje Kroz život vas vodi vaša intuicija. Ako vas unutarnji glas prevari, skrenuti ćete u slijepu ulicu. Jako volite igrati ulogu gurua prosvjetitelja.

