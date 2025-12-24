Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 12. 2025.
Ljubav Vaša se ljubavna problematika množi i uvećava. Od toplo hladnih igara nemate velike koristi. Istinoljubivost je put u oslobođenje od stresa.
Posao Imate poslovnih problema, i ne znate na koju biste stranu prije krenuli. Razvrstajte stvari po prioritetima. Prvo rješavajte ono najhitnije!
Zdravlje Teško pronalazite unutarnji mir, i to kod vas polako ali sigurno postaje kronični problem. Previše ste apstraktni sami sebi, a i drugima.
