Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Vaša se ljubavna problematika množi i uvećava. Od toplo hladnih igara nemate velike koristi. Istinoljubivost je put u oslobođenje od stresa.    

Posao Imate poslovnih problema, i ne znate na koju biste stranu prije krenuli. Razvrstajte stvari po prioritetima. Prvo rješavajte ono najhitnije!  

Zdravlje Teško pronalazite unutarnji mir, i to kod vas polako ali sigurno postaje kronični problem. Previše ste apstraktni sami sebi, a i drugima.    

Horoskop
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 12. 2025.