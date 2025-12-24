Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 24. 12. 2025.
Ljubav Pazite da lijepu ljubavnu priču ne pokvarite pretjeranom žudnjom za dominacijom. Umišljenost nikad nije dobra. Volite suditi drugim ljudima.
Posao Ono što ste čekali tjednima (možda i mjesecima) sada vam polako nadolazi. Otvaraju vam se vrata na koja ste uporno i bezuspješno kucali.
Zdravlje Vaše zdravstveno stanje se poboljšava. Kontakt s prirodom djeluje ljekovito na vas. Pokušavate što manje boraviti u zatvorenom prostoru.
