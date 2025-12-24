FREEMAIL
Jarac

Dnevni horoskop, Jarac, 24. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 24. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Pazite da lijepu ljubavnu priču ne pokvarite pretjeranom žudnjom za dominacijom. Umišljenost nikad nije dobra. Volite suditi drugim ljudima.     

Posao Ono što ste čekali tjednima (možda i mjesecima) sada vam polako nadolazi. Otvaraju vam se vrata na koja ste uporno i bezuspješno kucali.   

Zdravlje Vaše zdravstveno stanje se poboljšava. Kontakt s prirodom djeluje ljekovito na vas. Pokušavate što manje boraviti u zatvorenom prostoru.     

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 24. 12. 2025.