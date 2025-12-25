Dnevni horoskop, Ovan, 25. 12. 2025.

Ljubav Uživate u vlastitoj slobodi, i ne razmišljate o nekom novom ljubavnom vezivanju. Dostatna su vam povremena intimna zbližavanja.

Posao Imate pune ruke raznog posla, i ne stižete sve obaviti na vrijeme. Ako bolje organizirate svakodnevicu, sigurno ćete pronaći slobodno vrijeme.

Zdravlje Potpora s nebesa daje vam kvalitetu upornosti. Probleme vam stvara utjecaj Neptuna, i teško zaustavljate osjećaje rasutosti i rasijanosti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn