Dnevni horoskop, Ovan, 25. 12. 2025.
Ljubav Uživate u vlastitoj slobodi, i ne razmišljate o nekom novom ljubavnom vezivanju. Dostatna su vam povremena intimna zbližavanja.
Posao Imate pune ruke raznog posla, i ne stižete sve obaviti na vrijeme. Ako bolje organizirate svakodnevicu, sigurno ćete pronaći slobodno vrijeme.
Zdravlje Potpora s nebesa daje vam kvalitetu upornosti. Probleme vam stvara utjecaj Neptuna, i teško zaustavljate osjećaje rasutosti i rasijanosti.
