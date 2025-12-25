FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 25. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 25. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Uživate u vlastitoj slobodi, i ne razmišljate o nekom novom ljubavnom vezivanju. Dostatna su vam povremena intimna zbližavanja.  

Posao Imate pune ruke raznog posla, i ne stižete sve obaviti na vrijeme. Ako bolje organizirate svakodnevicu, sigurno ćete pronaći slobodno vrijeme.  

Zdravlje Potpora s nebesa daje vam kvalitetu upornosti. Probleme vam stvara utjecaj Neptuna, i teško zaustavljate osjećaje rasutosti i rasijanosti.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 25. 12. 2025.