Ribe

Dnevni horoskop, Ribe, 24. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 24. 12. 2025.
Ljubav Najvažniji vam je osjećaj ljubavnog ispunjenja, i sve ostalo je u drugom planu. Riječ je o vrlo pozitivnoj promjeni. Vaše srce lako oprašta.     

Posao Lijepo ste se navikli da vam sve ide od ruke, i kada se pojave poslovni problemi ostajete šokirani. Zvijezde vas vole, ali morate ukloniti lijenost.  

Zdravlje Jupiter i Uran pale vaše spoznajne lampice, i stalno otkrivate nove istine o sebi i svemiru. Na pravom ste putu da (p)ostanete sretni i zadovoljni.  

