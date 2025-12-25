Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 12. 2025.
Ljubav Plivate u emocionalnom obilju. Osjećate u sebi novu pokretačku energiju. Djelujete pozitivno i privlačno, i svi vas žele imati u svom društvu.
Posao Vaš optimizam privlači sreću. I onu poslovnu. Mudrom kupovinom i uspješnom prodajom sada možete poboljšati vašu financijsku situaciju.
Zdravlje Već ste danima unatrag u energetskom uzletu, a slična situacija će se nastaviti. Imate dobro mišljenje o sebi. Vaš ego je u optimalnoj ravnoteži.
