Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 12. 2025.



Ljubav Plivate u emocionalnom obilju. Osjećate u sebi novu pokretačku energiju. Djelujete pozitivno i privlačno, i svi vas žele imati u svom društvu.   

Posao Vaš optimizam privlači sreću. I onu poslovnu. Mudrom kupovinom i uspješnom prodajom sada možete poboljšati vašu financijsku situaciju.  

Zdravlje Već ste danima unatrag u energetskom uzletu, a slična situacija će se nastaviti. Imate dobro mišljenje o sebi. Vaš ego je u optimalnoj ravnoteži.   




