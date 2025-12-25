Dnevni horoskop, Lav, 25. 12. 2025.

Ljubav Popravljate ono što se da ispraviti. Pogrešne korake iz prošlosti ne možete izbrisati. Uporno tvrdite da niste učinili ono što svi znaju da jeste.

Posao Imate specijalne poslovne obveze i radne zadatke. Vjerojatno vas štiti netko s vrha poslovne piramide. Postupno se uspinjete na vrh planine.

Zdravlje Napetosti i ograničenja u vašem životu popuštaju, a to sigurno ima veze i s novim planetarnim tranzitima koji vam sve manje stvaraju smetnje.

