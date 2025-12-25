Dnevni horoskop, Rak, 25. 12. 2025.

Ljubav Netko vas voli, čak i obožava, i svi oko vas znaju za to. Jedino se vi pravite da to ne vidite. Ne bi vam bilo prvi put da glumite nedodirljivost.

Posao Ovisni ste o drugim ljudima, i to vam ne pada lako. Ako želite poslovno i financijski napredovati, morate iskorijeniti vlastitu tvrdoglavost.

Zdravlje Vaše zdravlje nije optimalno. Koristite rezerve unutarnje snage. Dobro funkcionirate pod pritiskom, sve dok ne dođete do krajnjih granica.

