Dnevni horoskop, Rak, 25. 12. 2025.
Ljubav Netko vas voli, čak i obožava, i svi oko vas znaju za to. Jedino se vi pravite da to ne vidite. Ne bi vam bilo prvi put da glumite nedodirljivost.
Posao Ovisni ste o drugim ljudima, i to vam ne pada lako. Ako želite poslovno i financijski napredovati, morate iskorijeniti vlastitu tvrdoglavost.
Zdravlje Vaše zdravlje nije optimalno. Koristite rezerve unutarnje snage. Dobro funkcionirate pod pritiskom, sve dok ne dođete do krajnjih granica.
