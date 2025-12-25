FREEMAIL
Djevica

Dnevni horoskop, Djevica, 25. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 25. 12. 2025.


Ljubav Suzdržavate se od pretjerivanja, i to vam pomaže da se vratite u sklad i ravnotežu. Počeli ste surađivati s njim ili s njom na bolji i kvalitetniji način.  

Posao Možda propustite dobru poslovnu priliku, jer se plašite rizika. U prošlosti ste se više puta jako opekli, i zbog toga sada pušete i na hladno.   

Zdravlje Neharmoničan utjecaj Saturna i dalje vas prati. Skloni ste svakovrsnom pretjerivanju, i to upravo počinjete mijenjati. Sve je u svijesti.   

