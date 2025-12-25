Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 25. 12. 2025.
Ljubav Planetarni utjecaji skladno djeluju na vaš emocionalni bioritam. Pronašli ste uporište u sebi samima, i sve ostalo funkcionira bez greške.
Posao Imate jako dobre poslovne veze, i to vas spašava na razne načine. Sretni ste, jer ste uspjeli sačuvati vaša dugogodišnja poslovna prijateljstva.
Zdravlje Emocionalno ste se stabilizirali, i vaš cjelokupni organizam bolje funkcionira. Ništa ne skrivate i ne potiskujete u sebe, i to na vas djeluje ljekovito.
