Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 12. 2025.
Ljubav Ostvaruje se ono što ste zamislili. Upornost je vaša velika vrlina. Ako se s njim ili s njom još niste intimno spojili, danas će vaša ljubav procvasti.    

Posao Moćno manipulirate s drugima, i to na skriven i tajanstven način. Pluton vas inspirira na riskantne poteze, i radikalni preokreti su neizbježni.    

Zdravlje Brzo se oporavljate od problema. Regenerirate se dubinski i temeljito. Zračite magičnom snagom. Izbjegavajte zloupotrebu vlastite moći!    

