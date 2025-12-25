Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 12. 2025.

Ljubav Ostvaruje se ono što ste zamislili. Upornost je vaša velika vrlina. Ako se s njim ili s njom još niste intimno spojili, danas će vaša ljubav procvasti.

Posao Moćno manipulirate s drugima, i to na skriven i tajanstven način. Pluton vas inspirira na riskantne poteze, i radikalni preokreti su neizbježni.

Zdravlje Brzo se oporavljate od problema. Regenerirate se dubinski i temeljito. Zračite magičnom snagom. Izbjegavajte zloupotrebu vlastite moći!

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn