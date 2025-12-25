Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 12. 2025.

Ljubav Živite linijom manjeg otpora. Mislite da će se vaši ljubavni problemi riješiti sami od sebe. Možda i hoće, ali ne na način na koji to očekujete.

Posao Prati vas dobra poslovna sreća, i nemate razloga za bilo kakve žalbe i pritužbe. Dobro će vam doći veliki odmor od stalne žurbe i jurnjave.

Zdravlje Neki vaši stari poroci iznova se aktualiziraju. Utapate tugu u alkoholu? Ako malo bolje razmislite, nemate razloga biti tužni. A ipak pijete.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn