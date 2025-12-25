FREEMAIL
Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 12. 2025.
Ljubav Živite linijom manjeg otpora. Mislite da će se vaši ljubavni problemi riješiti sami od sebe. Možda i hoće, ali ne na način na koji to očekujete.  

Posao Prati vas dobra poslovna sreća, i nemate razloga za bilo kakve žalbe i pritužbe. Dobro će vam doći veliki odmor od stalne žurbe i jurnjave.   

Zdravlje Neki vaši stari poroci iznova se aktualiziraju. Utapate tugu u alkoholu? Ako malo bolje razmislite, nemate razloga biti tužni. A ipak pijete.  

