Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 25. 12. 2025.
Ljubav Zbog nekih vaših čudnih i nejasnih razloga stalno se distancirate od partnera ili partnerice. Niste sigurni u sebe, pa vam sve oko vas smeta.
Posao Vaši poslovni i financijski problemi nisu lako rješivi. Ako se dodatno kreditno zadužite, vjerojatno će vam postati još puno teže riješiti situaciju.
Zdravlje Vaše kontinuirano sukobljavanje s roditeljima boli i vas i njih. Pogoršanje vašeg zdravlja sigurno ima veze s negativnim emocijama.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BOŽIĆNA DETONACIJA /
'Nije bilo ništa posebno': Šokantno prevario trudnu suprugu s dvije prostitutke: 'Dogodi se, kreni dalje'
KAKVA FACA /
Legendarni trener otkrio što je napravio s Peleovim dresom
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 25. 12. 2025.