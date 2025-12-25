Dnevni horoskop, Jarac, 25. 12. 2025.

Ljubav Zbog nekih vaših čudnih i nejasnih razloga stalno se distancirate od partnera ili partnerice. Niste sigurni u sebe, pa vam sve oko vas smeta.

Posao Vaši poslovni i financijski problemi nisu lako rješivi. Ako se dodatno kreditno zadužite, vjerojatno će vam postati još puno teže riješiti situaciju.

Zdravlje Vaše kontinuirano sukobljavanje s roditeljima boli i vas i njih. Pogoršanje vašeg zdravlja sigurno ima veze s negativnim emocijama.

