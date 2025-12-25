FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 25. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 25. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Zbog nekih vaših čudnih i nejasnih razloga stalno se distancirate od partnera ili partnerice. Niste sigurni u sebe, pa vam sve oko vas smeta.   

Posao Vaši poslovni i financijski problemi nisu lako rješivi. Ako se dodatno kreditno zadužite, vjerojatno će vam postati još puno teže riješiti situaciju.    

Zdravlje Vaše kontinuirano sukobljavanje s roditeljima boli i vas i njih. Pogoršanje vašeg zdravlja sigurno ima veze s negativnim emocijama.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 25. 12. 2025.