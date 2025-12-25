Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 25. 12. 2025.
Ljubav Izmišljate osjećaje, glumite ljubav, i naravno da niste sretni i zadovoljni. Teško vam je biti ono što jeste, jer želite postati netko drugi ili treći.
Posao Zanimaju vas stvari koje nemaju puno veze s vašim poslovnim obvezama. Rado biste se bavili samo hobijima, i sve drugo biste otpustili.
Zdravlje Malo ste se ulijenili, a lijenost kod vas zna poprimiti višetjedne razmjere. Izbjegavajte ekstremizam, jer to nikome ne donosi ništa dobro.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BOŽIĆNA DETONACIJA /
'Nije bilo ništa posebno': Šokantno prevario trudnu suprugu s dvije prostitutke: 'Dogodi se, kreni dalje'
KAKVA FACA /
Legendarni trener otkrio što je napravio s Peleovim dresom
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 25. 12. 2025.