Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 25. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 25. 12. 2025.
Ljubav Izmišljate osjećaje, glumite ljubav, i naravno da niste sretni i zadovoljni. Teško vam je biti ono što jeste, jer želite postati netko drugi ili treći.  

Posao Zanimaju vas stvari koje nemaju puno veze s vašim poslovnim obvezama. Rado biste se bavili samo hobijima, i sve drugo biste otpustili.   

Zdravlje Malo ste se ulijenili, a lijenost kod vas zna poprimiti višetjedne razmjere. Izbjegavajte ekstremizam, jer to nikome ne donosi ništa dobro.  

