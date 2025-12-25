Dnevni horoskop, Ribe, 25. 12. 2025.

Ljubav Izmišljate osjećaje, glumite ljubav, i naravno da niste sretni i zadovoljni. Teško vam je biti ono što jeste, jer želite postati netko drugi ili treći.

Posao Zanimaju vas stvari koje nemaju puno veze s vašim poslovnim obvezama. Rado biste se bavili samo hobijima, i sve drugo biste otpustili.

Zdravlje Malo ste se ulijenili, a lijenost kod vas zna poprimiti višetjedne razmjere. Izbjegavajte ekstremizam, jer to nikome ne donosi ništa dobro.

