Dnevni horoskop, Ovan, 26. 12. 2025.

Ljubav Obećali ste se njemu ili njoj za sva vremena, ali vaša obećanja su kratkoga daha. Dobili ste sve ono što ste tražili, i sada želite krenuti dalje.

Posao Situacija u vašem radnom okružju je napeta. Izgubili ste tržište za vaše proizvode. Više nitko ne traži vaše usluge. Morate se preorijentirati.

Zdravlje Umorni ste i pospani. Vaš imunitet je iz nepoznatih razloga oslabljen. Krajnje je vrijeme da se trgnete iz bezvoljnosti. Dobra volja čini čuda.

