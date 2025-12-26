FREEMAIL
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 26. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 26. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Obećali ste se njemu ili njoj za sva vremena, ali vaša obećanja su kratkoga daha. Dobili ste sve ono što ste tražili, i sada želite krenuti dalje.    

Posao Situacija u vašem radnom okružju je napeta. Izgubili ste tržište za vaše proizvode. Više nitko ne traži vaše usluge. Morate se preorijentirati.   

Zdravlje Umorni ste i pospani. Vaš imunitet je iz nepoznatih razloga oslabljen. Krajnje je vrijeme da se trgnete iz bezvoljnosti. Dobra volja čini čuda.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Horoskop
