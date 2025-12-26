Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 26. 12. 2025.
Ljubav Mars vas dodatno osnažuje. Prezahtjevni ste prema sebi i drugima. Tko uporno traži ono nemoguće, obično na kraju dobije jedno veliko ništa.
Posao Otvara vam se mogućnost poslovnog proboja, uz uvjet da reagirate na vrijeme i da pokažete dobru volju. Povoljne prilike neće trajati zauvijek.
Zdravlje Vaša zdravstvena situacija se poboljšava, a to možete zahvaliti povoljnim utjecajima s neba. Napeti planetarni aspekti počeli su vas zaobilaziti.
