Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 26. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 26. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Mars vas dodatno osnažuje. Prezahtjevni ste prema sebi i drugima. Tko uporno traži ono nemoguće, obično na kraju dobije jedno veliko ništa.     

Posao Otvara vam se mogućnost poslovnog proboja, uz uvjet da reagirate na vrijeme i da pokažete dobru volju. Povoljne prilike neće trajati zauvijek.  

Zdravlje Vaša zdravstvena situacija se poboljšava, a to možete zahvaliti povoljnim utjecajima s neba. Napeti planetarni aspekti počeli su vas zaobilaziti.    

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
