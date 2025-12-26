FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 26. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 26. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Iznova se vraćate na ljubavnu scenu. Ako se prijateljski zbližite s osobom rođenom u znaku Vodenjaka, računajte s tim da ćete se zaljubiti.  

Posao Oni s kojima poslovno surađujete sve teže podnose vašu hirovitost. Probleme vam stvara i činjenica da vas ne zanima mišljenje drugih o vama. 

Zdravlje Teško upravljate sa sobom samima. U potrazi ste za novim ramenom za plakanje ili stručnim komentatorom vaših emocionalnih stanja.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 26. 12. 2025.