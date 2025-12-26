Dnevni horoskop, Lav, 26. 12. 2025.

Ljubav Iznova se vraćate na ljubavnu scenu. Ako se prijateljski zbližite s osobom rođenom u znaku Vodenjaka, računajte s tim da ćete se zaljubiti.

Posao Oni s kojima poslovno surađujete sve teže podnose vašu hirovitost. Probleme vam stvara i činjenica da vas ne zanima mišljenje drugih o vama.

Zdravlje Teško upravljate sa sobom samima. U potrazi ste za novim ramenom za plakanje ili stručnim komentatorom vaših emocionalnih stanja.

