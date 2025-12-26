Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 26. 12. 2025.
Ljubav Iznova se vraćate na ljubavnu scenu. Ako se prijateljski zbližite s osobom rođenom u znaku Vodenjaka, računajte s tim da ćete se zaljubiti.
Posao Oni s kojima poslovno surađujete sve teže podnose vašu hirovitost. Probleme vam stvara i činjenica da vas ne zanima mišljenje drugih o vama.
Zdravlje Teško upravljate sa sobom samima. U potrazi ste za novim ramenom za plakanje ili stručnim komentatorom vaših emocionalnih stanja.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DETALJNO ISPLANIRAN NAPAD /
Ovo je mjesto stravičnog masakra prije dva tjedna: Život se polako vraća u normalu
NA SAM BOŽIĆ /
Zamalo katastrofa kod Klisa: Buknuo požar, vatrogasci intervenirali i uputili apel
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 26. 12. 2025.