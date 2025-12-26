Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 26. 12. 2025.
Ljubav Otvarate se svijetu koji vas okružuje. Vaša glad za ljubavlju sve je izraženija. Jedan slučajan susret promijenit će sve. Ljubav na prvi pogled?
Posao Spremni ste za promjene. Želite započeti novi posao. Upoznati ćete osobu koja će vrlo inspirativno utjecati na vaše poslovne želje i ambicije.
Zdravlje Vraćaju vam se problemi iz prošlosti za koje ste mislili da se više neće pojaviti. Nakon više mjeseci (ili godina) opet ste zapalili cigaretu!?
