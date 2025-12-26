Dnevni horoskop, Blizanci, 26. 12. 2025.

Ljubav Kritizirate sve oko sebe, ali ne i sebe. Cinizam i pesimizam čine vas gorkim u kontaktima s drugima. Zatvoreno srce vaš je glavni problem.

Posao Previše razmišljate o formi, a premalo o sadržaju. Bilo bi dobro kad biste više radili na vlastitoj inventivnosti i originalnosti. Usavršavajte sebe.

Zdravlje Vaši prenapeti živci u punom su radnom pogonu. Prije nego što gromoglasno eksplodirate, razmislite o mogućim posljedicama eksplozije!

