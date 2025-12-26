Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 26. 12. 2025.
Ljubav Dočekali ste vaših pet minuta, i to onih ljubavnih. Obavljate vaše obveze s velikim užitkom. Jako ste privlačni. On(a) sve više luduje za vama.
Posao Novac lako pronalazi put do vas, i zbog toga ste neizmjerno sretni. Jedini vaš mali (veliki) problem je što trošite puno više nego što zarađujete.
Zdravlje Situacija s vašim zdravljem se popravlja. Razmišljate o ljepoti i ljubavi. Vratili ste se sportskim aktivnostima. Optimizam liječi sve bolesti.
