Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 26. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 26. 12. 2025.
Ljubav Dočekali ste vaših pet minuta, i to onih ljubavnih. Obavljate vaše obveze s velikim užitkom. Jako ste privlačni. On(a) sve više luduje za vama.  

Posao Novac lako pronalazi put do vas, i zbog toga ste neizmjerno sretni. Jedini vaš mali (veliki) problem je što trošite puno više nego što zarađujete.  

Zdravlje Situacija s vašim zdravljem se popravlja. Razmišljate o ljepoti i ljubavi. Vratili ste se sportskim aktivnostima. Optimizam liječi sve bolesti. 

