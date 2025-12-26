Dnevni horoskop, Vaga, 26. 12. 2025.

Ljubav Osjećate da je između vas i njega ili nje nešto puklo i izgubljeno. Izgubili ste kontrolu nad vašom ljubavnom situacijom. Vratite se u normalu.

Posao Ako ste nezaposleni, krajnje je vrijeme da se trgnete i pokrenete. Bezvoljnost, depresija i razočaranje vaši su najveći unutarnji neprijatelji.

Zdravlje Osjećate se slomljeno na razne načine, a najviše vas rastužuju „nerješivi“ ljubavni problemi. Ne želite se mijenjati, u tome je vaš problem.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn