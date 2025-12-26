FREEMAIL
Vaga

Dnevni horoskop, Vaga, 26. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 26. 12. 2025.
Ljubav Osjećate da je između vas i njega ili nje nešto puklo i izgubljeno. Izgubili ste kontrolu nad vašom ljubavnom situacijom. Vratite se u normalu.   

Posao Ako ste nezaposleni, krajnje je vrijeme da se trgnete i pokrenete. Bezvoljnost, depresija i razočaranje vaši su najveći unutarnji neprijatelji.      

Zdravlje Osjećate se slomljeno na razne načine, a najviše vas rastužuju „nerješivi“ ljubavni problemi. Ne želite se mijenjati, u tome je vaš problem.   

