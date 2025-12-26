Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 26. 12. 2025.
Ljubav Izgubili ste bliski kontakt s voljenom osobom, i to vas ne čini sretnim i zadovoljnim. Ono što je krenulo pogrešno, ne mora se loše završiti.
Posao Vaše poslovanje je pod blokadom, a vi se i dalje ponašate kao pijani milijunaš. Trebali biste sami sebi uvesti strogu kontrolu trošenja novaca.
Zdravlje Vaša zdravstvena situacija se pogoršava. Određene frustracije ili traume iz prošlosti, iznova se aktualiziraju u punom obimu i potencijalu.
