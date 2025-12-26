Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 12. 2025.
Ljubav Preosjetljivi ste i lako planete. Vaši verbalni okršaji s partnerom ili s partnericom ne prestaju. Niste nadrasli situaciju, jer se ponašate nezrelo.
Posao Nakon razdoblja poslovnog zastoja i nazadovanja, stiže vrijeme ponovnog uspona. Slobodno iskoristite prilike koje će vam drugi nuditi.
Zdravlje Mogući su problemi s vidom i to kod najmlađe populacije vašeg znaka. Maštate o zdravoj prehrani, ali i dalje konzumirate sve po starom.
