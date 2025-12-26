FREEMAIL
Jarac

Dnevni horoskop, Jarac, 26. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 26. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Vaša ljubavna veza je u kritičnoj fazi razvoja. Ili će vas problemi ojačati ili ćete priznati poraz. Pozitivna iznenađenja su vjerojatnija opcija.     

Posao Ušli ste u veliki poslovni projekt, i sada ste u strahu kako će se stvari odvijati u budućnosti. Ljudi svašta pričaju. Ne vjerujte u sve što čujete.    

Zdravlje Previše ste ukopani i statični. Gori vam za petama, a vi bezbrižno mirujete. Vaš mir je samo prividan, jer u vama i dalje dominira nesigurnost.   

Dnevni horoskop, Jarac, 26. 12. 2025.