Dnevni horoskop, Jarac, 26. 12. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna veza je u kritičnoj fazi razvoja. Ili će vas problemi ojačati ili ćete priznati poraz. Pozitivna iznenađenja su vjerojatnija opcija.

Posao Ušli ste u veliki poslovni projekt, i sada ste u strahu kako će se stvari odvijati u budućnosti. Ljudi svašta pričaju. Ne vjerujte u sve što čujete.

Zdravlje Previše ste ukopani i statični. Gori vam za petama, a vi bezbrižno mirujete. Vaš mir je samo prividan, jer u vama i dalje dominira nesigurnost.

