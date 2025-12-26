Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 12. 2025.

Ljubav Jedno mislite, drugo govorite, a nešto treće radite. Blago rečeno, niste pouzdani. Ako je i on ili ona u nekom sličnom filmu, krasna vam je veza.

Posao Nema smisla gurati naprijed projekte koji vam ne donose profit. Odustanite na vrijeme. U suprotnom, vaši financijski gubici će se povećati.

Zdravlje Uporno ignorirate neugodne simptome koje vam odašilje vaš organizam. Učestala glavobolja je upozoravajuća, nešto vam važno govori!

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn