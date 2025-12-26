Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 12. 2025.
Ljubav Jedno mislite, drugo govorite, a nešto treće radite. Blago rečeno, niste pouzdani. Ako je i on ili ona u nekom sličnom filmu, krasna vam je veza.
Posao Nema smisla gurati naprijed projekte koji vam ne donose profit. Odustanite na vrijeme. U suprotnom, vaši financijski gubici će se povećati.
Zdravlje Uporno ignorirate neugodne simptome koje vam odašilje vaš organizam. Učestala glavobolja je upozoravajuća, nešto vam važno govori!
