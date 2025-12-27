FREEMAIL
Dnevni horoskop, Ovan, 27. i 28. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 27. i 28. 12. 2025.
Ljubav Zaboravili ste međusobne antagonizme, i suzdržavate se od ispada. Kada to stvarno želite, sposobni ste zaustaviti destrukciju. Spas je u ljubavi.   

Posao Čini vam se da izlazite iz vaše privatne recesije, ali još niste posve sigurni u to. Potrebni su vam hrabri potezi da biste učinili velike stvari.  

Zdravlje Vaši spiritualni impulsi su uzburkani. Iskrena vjera pomaže vam da lakše podnosite sve žrtve. Tu ste za druge. Ljekovito djelujete na svijet.  

Snovi i vizije Vaši postupci pokazuju na kojem stupnju svijesti se nalazite. Posljedice koje ćete doživjeti stvaraju okvir unutar kojega možete učiti.  

