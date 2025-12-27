FREEMAIL
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 27. i 28. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 27. i 28. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Krivo ste programirani. Pesimističnim razmišljanjem privlačite destruktivne ljude, i u tome skriva korijen vaših problema. Birajte društvo.    

Posao Ukopani ste na mjestu, i život prolazi kraj vas. Ako se hrabro pokrenete, ukloniti ćete strah, i stvari će se početi odvijati na pozitivan način.  

Zdravlje Potrebna vam je neka vrst molitve, mantre i meditacije da biste pronašli mir u sebi samima. Nevidljive energije važnije su od onih vidljivih.   

Snovi i vizije Važna lekcija koju morate naučiti jest da naučite voljeti sebe. Ispravna ljubav prema sebi samome odlučujuća je za vaš razvoj na svim razinama.  

