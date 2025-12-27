Dnevni horoskop, Vodenjak, 27. i 28. 12. 2025.

Ljubav Ne volite davati dugoročne garancije vlastite vjernosti, jer ste svjesni da ste svojeglavi i nepredvidljivi. Ignorirate konvencionalna ljubavna pravila.

Posao Igrate se raznih igara, i malo toga konkretno opipljivog postižete. Dok se ne spustite na zemlju, nećete materijalizirati vaše poslovne vizije.

Zdravlje Brzo ispadate iz mentalne i emocionalne ravnoteže. Vrlo teško se prilagođavate drugim ljudima. Ne živite u harmoniji sa svijetom i svemirom.

Snovi i vizije Razlikujte one ljude kojima možete nešto objasniti, od onih koji moraju nešto doživjeti odnosno na sebi osjetiti.

