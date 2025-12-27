FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 27. i 28. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 27. i 28. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Ne volite davati dugoročne garancije vlastite vjernosti, jer ste svjesni da ste svojeglavi i nepredvidljivi. Ignorirate konvencionalna ljubavna pravila.   

Posao Igrate se raznih igara, i malo toga konkretno opipljivog postižete. Dok se ne spustite na zemlju, nećete materijalizirati vaše poslovne vizije.   

Zdravlje Brzo ispadate iz mentalne i emocionalne ravnoteže. Vrlo teško se prilagođavate drugim ljudima. Ne živite u harmoniji sa svijetom i svemirom.  

Snovi i vizije Razlikujte one ljude kojima možete nešto objasniti, od onih koji moraju nešto doživjeti odnosno na sebi osjetiti.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 27. i 28. 12. 2025.