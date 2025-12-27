Dnevni horoskop, Jarac, 27. i 28. 12. 2025.

Ljubav Djelujete stabilno i uravnoteženo, ali druge ljude odbija vaša krutost. Ako ste u vezi s osjetljivom Ribom, možda se on(a) odluči za bijeg od vas.

Posao Uveli ste nove futurističke metode u vlastito poslovanje. Kreativno spajate staro s novim. Ono što još niste ispravili, prekomjerno je škrtarenje.

Zdravlje Dobro funkcionirate sami za sebe, ali vaš veliki problem je što niste sami na svijetu. Život bez ljubavi, malo je vrijedan. Morate puno više davati.

Snovi i vizije Mnogi ljudi imaju danas tako velike teškoće jer ne vole sami sebe. Umjesto toga se ohole, nastoje se štititi s pomoću arogancije ili se ograđuju egoizmom.

