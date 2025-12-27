FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 27. i 28. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 27. i 28. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Preplavila vas je izuzetna samosvijest, i malo previše filozofirate. Riječi su samo riječi. Računaju se konkretna djela, a vi ste slabo učinkoviti.  

Posao Što vrijedi za ljubav vrijedi i za posao, previše pričate. Iza vaših velikih riječi, ne stoje velika djela. No, sanjati i fantazirati nikome nije zabranjeno.    

Zdravlje Nemate mira, a mir je najvažniji. Ne živite to što propagirate. U sukobu ste sami sa sobom. Šutnja bi u vašem slučaju mogla biti čisto zlato.   

Snovi i vizije Pogrešno je svađati se. U svađi se mogu tako brzo zadati tako duboke rane, da ne bi trebali lakomisleno postupati s tim načinom ophođenja.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 27. i 28. 12. 2025.