Dnevni horoskop, Djevica, 27. i 28. 12. 2025.

Ljubav Preplavila vas je izuzetna samosvijest, i malo previše filozofirate. Riječi su samo riječi. Računaju se konkretna djela, a vi ste slabo učinkoviti.

Posao Što vrijedi za ljubav vrijedi i za posao, previše pričate. Iza vaših velikih riječi, ne stoje velika djela. No, sanjati i fantazirati nikome nije zabranjeno.

Zdravlje Nemate mira, a mir je najvažniji. Ne živite to što propagirate. U sukobu ste sami sa sobom. Šutnja bi u vašem slučaju mogla biti čisto zlato.

Snovi i vizije Pogrešno je svađati se. U svađi se mogu tako brzo zadati tako duboke rane, da ne bi trebali lakomisleno postupati s tim načinom ophođenja.

