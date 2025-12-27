Dnevni horoskop, Strijelac, 27. i 28. 12. 2025.

Ljubav Niste kod kuće. Tko zna gdje ste i s kim ste. Ako imate ljubav, imate sve, i to dobro znate. Strastveno uživate u novoj primopredaji nježnosti.

Posao Ne razmišljate o poslovnim problemima. Potpuno ste se uživjeli u bijeg od stvarnosti. Nematerijalne stvari važnije su vam od onih materijalnih.

Zdravlje Često podcjenjujete vaše iscjeliteljske moći, a to je prava šteta, jer imate čudesne sposobnosti koje mogu biti od pomoći i vama i drugima.

Snovi i vizije Morate rasti iz dana u dan, i ne samo fizički, već i u duhovnom pogledu. Ustanite, zahtijevajte da vas ispitaju, položite ispit i prijeđite u viši razred!

