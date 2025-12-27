Dnevni horoskop, Vaga, 27. i 28. 12. 2025.

Ljubav Ušli ste na nepoznati i neistraženi ljubavni teren, i drhtite od uzbuđenja. Strastveno ste razigrani. Čarobno ste privlačni okolnom svijetu.

Posao Zainteresirali ste se za dodatnu poslovnu edukaciju. Možda vas šef ili poslodavac ugodno iznenadi, i sve vam unaprijed plati. Prati vas sreća.

Zdravlje Sanjate snove u boji. Vaša intuicija savršeno funkcionira. Možda proročki predvidite određene događaje koji će se odigrati u budućnosti.

Snovi i vizije Pustite da u vama oživi svijetlo i pozitivno. Dopustite da to dan za danom raste i postaje sve većim i većim. Vaša unutarnja promjena uzrokuje vanjsku promjenu.

