Dnevni horoskop, Škorpion, 27. i 28. 12. 2025.
Ljubav Imate na raspolaganju više ljubavnih opcija. S Bikovima se volite, ali i svađate. Ribe su vam drage, i njega ili nju brzo smotate oko maloga prsta.
Posao O vašim tajnim dionicama nitko ništa ne zna. Sve je u redu ako ste sve zaradili legalnim putem. Ako niste pošteno igrali, slijede vam sankcije.
Zdravlje Možda preopteretite probavu raznim specijalitetima i delicijama. Pojačana sportska aktivnost pomoći će vam da se brzo vratite u normalu.
Snovi i vizije Svakom čovjeku trebate prilaziti s pažnjom i opreznošću. Ne pokušavajte nikoga uvjeriti, već se pitajte što možete od njega – naučiti.
