Dnevni horoskop, Bik, 29. 12. 2025.
Ljubav Možda vam se danas javi netko iz vaše ljubavne prošlosti. Ako ste još sentimentalno vezani za njega ili nju, moguć je novi ljubavni početak.
Posao Prekovremeni radni angažman ne pada vam lako, ali trenutno niste u poziciji da možete biti neposlušni. Na gubitku je vaše slobodno vrijeme.
Zdravlje Imate problema s upalom grla. Virusi i bakterije ne biraju mjesto i vrijeme za napad. Vaš imunitet je slab. Nedostaje vam snaga otpornosti.
