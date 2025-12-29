Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 29. 12. 2025.
Ljubav Spontano djelovanje učiniti će vas sretnim i zadovoljnim. Izbjegavajte ogovaranje, i to posebno određenih osoba iz vaše familije.
Posao Radite nešto za dobrobit šire zajednice, i ne težite pohvalama i nagradama. Ne usmjeravate stvari da biste iz njih izvukli osobnu korist.
Zdravlje Bez etičnosti i čvrstoće karaktera, ne biste trebali slijediti slijepe impulse, jer će vas to sigurno odvesti u opasnosti. Snaga i mir, to ste vi.
