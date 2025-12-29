Dnevni horoskop, Ovan, 29. 12. 2025.

Ljubav Spontano djelovanje učiniti će vas sretnim i zadovoljnim. Izbjegavajte ogovaranje, i to posebno određenih osoba iz vaše familije.

Posao Radite nešto za dobrobit šire zajednice, i ne težite pohvalama i nagradama. Ne usmjeravate stvari da biste iz njih izvukli osobnu korist.

Zdravlje Bez etičnosti i čvrstoće karaktera, ne biste trebali slijediti slijepe impulse, jer će vas to sigurno odvesti u opasnosti. Snaga i mir, to ste vi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

