Dnevni horoskop, Rak, 29. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 29. 12. 2025.
Ljubav Vaši odnosi s drugima procvali su preko noći. Da biste ostvarili ono što želite, držite se tradicionalnih vrijednosti i ne glumite ono što niste.  

Posao Kontinuirano procjenjivanje vrijednosti i ispravnosti vlastitog karaktera, sada je od presudne važnosti. Otvoriti će vam se mnoga vrata.  

Zdravlje Ako osjetite bol u donjem dijelu leđa, bit će riječ o posljedici fizičkog prenaprezanja. Ne pretjerujte s iscrpljivanjem vlastitog organizma.   

