Dnevni horoskop, Rak, 29. 12. 2025.

Ljubav Vaši odnosi s drugima procvali su preko noći. Da biste ostvarili ono što želite, držite se tradicionalnih vrijednosti i ne glumite ono što niste.

Posao Kontinuirano procjenjivanje vrijednosti i ispravnosti vlastitog karaktera, sada je od presudne važnosti. Otvoriti će vam se mnoga vrata.

Zdravlje Ako osjetite bol u donjem dijelu leđa, bit će riječ o posljedici fizičkog prenaprezanja. Ne pretjerujte s iscrpljivanjem vlastitog organizma.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn