Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 12. 2025.

Ljubav Postali ste popularni u društvu u kojem se krećete. Jedna osoba vam je jako privlačna, i ne želite to razglašavati uokolo. Plašite se konkurencije.

Posao Sposobnost kontrole, usmjeravanja i obuzdavanja želja, osigurati će vam poslovni uspjeh. Vaš originalni kreativni dar dolazi do punog izražaja.

Zdravlje Višak energije stvara vam probleme. Ako dopustite vlastitoj nametljivosti da dođe u prvi plan, to bi vas moglo udaljiti od dragih ljudi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn