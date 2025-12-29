FREEMAIL
Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Postali ste popularni u društvu u kojem se krećete. Jedna osoba vam je jako privlačna, i ne želite to razglašavati uokolo. Plašite se konkurencije.   

Posao Sposobnost kontrole, usmjeravanja i obuzdavanja želja, osigurati će vam poslovni uspjeh. Vaš originalni kreativni dar dolazi do punog izražaja.   

Zdravlje Višak energije stvara vam probleme. Ako dopustite vlastitoj nametljivosti da dođe u prvi plan, to bi vas moglo udaljiti od dragih ljudi.  

Horoskop
