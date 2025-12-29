Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 12. 2025.
Ljubav Postali ste popularni u društvu u kojem se krećete. Jedna osoba vam je jako privlačna, i ne želite to razglašavati uokolo. Plašite se konkurencije.
Posao Sposobnost kontrole, usmjeravanja i obuzdavanja želja, osigurati će vam poslovni uspjeh. Vaš originalni kreativni dar dolazi do punog izražaja.
Zdravlje Višak energije stvara vam probleme. Ako dopustite vlastitoj nametljivosti da dođe u prvi plan, to bi vas moglo udaljiti od dragih ljudi.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
Dojmovi nakon /
Hrvatska pobjedom otvorila pripreme: Evo prvih reakcija iz Poreča
dojmovi /
Sigurdsson nakon prve provjere: 'Vidjeli smo karakter i dobili jasniju sliku'
REAKCIJE /
Sigurdsson otkrio situaciju u momčadi: 'Sad imam jasniju sliku. Imat će tri - četiri dana'
'ON JE PUN POGODAK' /
Ivan Čupić o (ne)očekivanom junaku: 'Dagur je pogodio s njim. Povukao je pobjednički potez'
ŠUTE I BOGATE SE /
Rat u Ukrajini stvorio novu vojsku Putinovih milijardera, a ovo im je najveća prijetnja
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 12. 2025.