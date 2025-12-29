FREEMAIL
Lav

Dnevni horoskop, Lav, 29. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 29. 12. 2025.


Ljubav Sve u univerzumu teži ravnoteži, pa i međuljudski odnosi. Vaš ljubavni život pretvorio se u natjecanje. Nesvjesno žudite za dominacijom.     

Posao Situacija se ne razvija onako kako ste vi to sebi lijepo zamislili. Trebali biste preispitati svoje motive. Sigurno se u njima skriva uzrok vaših nevolja.   

Zdravlje Teško opraštate drugim ljudima, a još teže sebi samima. Točno tamo gdje vas najviše boli, nalazi se i spasonosni lijek. Riječ je o vašem srcu.   

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
