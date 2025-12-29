Dnevni horoskop, Lav, 29. 12. 2025.

Ljubav Sve u univerzumu teži ravnoteži, pa i međuljudski odnosi. Vaš ljubavni život pretvorio se u natjecanje. Nesvjesno žudite za dominacijom.

Posao Situacija se ne razvija onako kako ste vi to sebi lijepo zamislili. Trebali biste preispitati svoje motive. Sigurno se u njima skriva uzrok vaših nevolja.

Zdravlje Teško opraštate drugim ljudima, a još teže sebi samima. Točno tamo gdje vas najviše boli, nalazi se i spasonosni lijek. Riječ je o vašem srcu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn