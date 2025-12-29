Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 29. 12. 2025.
Ljubav Sve u univerzumu teži ravnoteži, pa i međuljudski odnosi. Vaš ljubavni život pretvorio se u natjecanje. Nesvjesno žudite za dominacijom.
Posao Situacija se ne razvija onako kako ste vi to sebi lijepo zamislili. Trebali biste preispitati svoje motive. Sigurno se u njima skriva uzrok vaših nevolja.
Zdravlje Teško opraštate drugim ljudima, a još teže sebi samima. Točno tamo gdje vas najviše boli, nalazi se i spasonosni lijek. Riječ je o vašem srcu.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
Dojmovi nakon /
Hrvatska pobjedom otvorila pripreme: Evo prvih reakcija iz Poreča
dojmovi /
Sigurdsson nakon prve provjere: 'Vidjeli smo karakter i dobili jasniju sliku'
REAKCIJE /
Sigurdsson otkrio situaciju u momčadi: 'Sad imam jasniju sliku. Imat će tri - četiri dana'
'ON JE PUN POGODAK' /
Ivan Čupić o (ne)očekivanom junaku: 'Dagur je pogodio s njim. Povukao je pobjednički potez'
ŠUTE I BOGATE SE /
Rat u Ukrajini stvorio novu vojsku Putinovih milijardera, a ovo im je najveća prijetnja
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 29. 12. 2025.