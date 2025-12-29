Dnevni horoskop, Djevica, 29. 12. 2025.

Ljubav Jedno vaše slučajno poznanstvo postupno se pretvara u prijateljski odnos, s tendencijom da ubrzo preraste u romantičnu ljubavnu vezu.

Posao Određeni ljudi imaju previše utjecaja na vas i vaše ideje. Krajnje je vrijeme da započnete više vjerovati u sebe same. Slušajte vlastitu intuiciju.

Zdravlje Još uvijek ste silno opterećeni stvarima koje su se dogodile u nedavnoj prošlosti. Ljubav liječi sve rane, a posebno ona nova i velika ljubav.

