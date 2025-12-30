Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 30. 12. 2025.
Ljubav Od odnosa koji nije započeo na zdravoj osnovi, ne možete očekivati ništa dobro i pozitivno. Brzopleti ste i nepromišljeni. On(a) igra razne uloge.
Posao Ne vidite što vam se u stvarnosti događa. Ako želite da se drugi prema vama pošteno odnose, najprije vi sami morate biti pravedni i ispravni.
Zdravlje Fascinirani ste izazovima, i to je kod vas kronična pojava. U opasnosti ste da prekoračite granice vlastite izdržljivosti. Stanite na loptu.
