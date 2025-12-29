Dnevni horoskop, Ribe, 29. 12. 2025.

Ljubav I dalje se vrtite na ljubavnom vrtuljku. Najprije se s njim ili s njom mazite i pazite, pa se mrzite, i onda se sve vraća na početak. Danas se volite.

Posao Hrabro i nesputano radite na ostvarenju vaših poslovnih ambicija. Vrijeme je povoljno za velika djela, ali ne žurite bezglavo u nepoznato.

Zdravlje Povišena tjelesna temperatura natjerati će vas da se zaustavite i uzmete predah. Postali ste jako osjetljivi na iznenadne klimatske promjene.

