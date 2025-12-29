FREEMAIL
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 29. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 29. 12. 2025.
Foto:

Ljubav I dalje se vrtite na ljubavnom vrtuljku. Najprije se s njim ili s njom mazite i pazite, pa se mrzite, i onda se sve vraća na početak. Danas se volite.  

Posao Hrabro i nesputano radite na ostvarenju vaših poslovnih ambicija. Vrijeme je povoljno za velika djela, ali ne žurite bezglavo u nepoznato.    

Zdravlje Povišena tjelesna temperatura natjerati će vas da se zaustavite i uzmete predah. Postali ste jako osjetljivi na iznenadne klimatske promjene.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Horoskop
Dnevni horoskop, Ribe, 29. 12. 2025.