FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Pogrešno procjenjujete partnera ili partnericu, i nastavljate se loše ponašati. On ili ona povući će potez koji će vas (privremeno) zaustaviti.   

Posao Imate velike količine volje i snage, i sada možete krenuti realizirati vaše ambiciozne projekte. Važno je da sve što radite bude transparentno.      

Zdravlje Problematično stojite s nogama. Moguće je neobjašnjivo oticanje vaših stopala. Jak utjecaj tranzitnog Neptuna zamagljuje točnu dijagnozu.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 12. 2025.