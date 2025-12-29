Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 12. 2025.

Ljubav Pogrešno procjenjujete partnera ili partnericu, i nastavljate se loše ponašati. On ili ona povući će potez koji će vas (privremeno) zaustaviti.

Posao Imate velike količine volje i snage, i sada možete krenuti realizirati vaše ambiciozne projekte. Važno je da sve što radite bude transparentno.

Zdravlje Problematično stojite s nogama. Moguće je neobjašnjivo oticanje vaših stopala. Jak utjecaj tranzitnog Neptuna zamagljuje točnu dijagnozu.

