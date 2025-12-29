Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 12. 2025.

Ljubav Kažete ono što mislite. Ne želite se suzdržavati od istine. Istina je vrlo zanimljiva stvar, jer zna i može jako zaboljeti, ali istovremeno i prosvjetljuje.

Posao Otvaraju vam se nove poslovne mogućnosti, ali ostaje pitanje da li ćete ih prepoznati. Osobe rođene u znaku Djevice, idealni su vam suradnici.

Zdravlje Snovi vam govore određene stvari o vašoj prošlosti kojih niste bili svjesni. Skrivena simbolika snova pokazati će vam put u bolju budućnost.

