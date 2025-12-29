FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Kažete ono što mislite. Ne želite se suzdržavati od istine. Istina je vrlo zanimljiva stvar, jer zna i može jako zaboljeti, ali istovremeno i prosvjetljuje.  

Posao Otvaraju vam se nove poslovne mogućnosti, ali ostaje pitanje da li ćete ih prepoznati. Osobe rođene u znaku Djevice, idealni su vam suradnici.   

Zdravlje Snovi vam govore određene stvari o vašoj prošlosti kojih niste bili  svjesni. Skrivena simbolika snova pokazati će vam put u bolju budućnost.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 12. 2025.