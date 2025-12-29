FREEMAIL
Jarac

Dnevni horoskop, Jarac, 29. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 29. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Odlučili ste biti razumni i prilagodljivi, no pitanje je koliko dugo ćete u tome ustrajati. Dostatan je jedan krivi potez, i vaša koncepcija se ruši.  

Posao Svjesni ste potrebe za novim poslovnim početkom. Sposobni ste vlastite ideje pretvoriti u djela. Uspjeh nikome nije osiguran, pa ni vama.   

Zdravlje Svoje impulse trebali biste razvijati u pravcu prirodnog razvoja i skladnog življenja. Vaša prva briga trebala bi biti održavanje dobrog zdravlja.  

Horoskop
