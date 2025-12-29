Dnevni horoskop, Jarac, 29. 12. 2025.

Ljubav Odlučili ste biti razumni i prilagodljivi, no pitanje je koliko dugo ćete u tome ustrajati. Dostatan je jedan krivi potez, i vaša koncepcija se ruši.

Posao Svjesni ste potrebe za novim poslovnim početkom. Sposobni ste vlastite ideje pretvoriti u djela. Uspjeh nikome nije osiguran, pa ni vama.

Zdravlje Svoje impulse trebali biste razvijati u pravcu prirodnog razvoja i skladnog življenja. Vaša prva briga trebala bi biti održavanje dobrog zdravlja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn